網友PO文稱撿到步槍？警方：無殺傷力的廢棄BB槍

2016-09-07 14:09

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣林姓網友今天中午在臉書PO文說，「我笑了，撿到步槍，已報警」，附上疑似軍用步槍照片；警方鑑識後，認定是無殺傷力的廢棄BB槍，結束一場虛驚。

林姓網友在宜蘭縣冬山鄉八寶村打卡，從他所PO照片看來，好像從農田溝渠內發現長槍，現場另有一個黑色手提包，他留言說，國軍的槍枝，真槍。

網友留言「也太誇張了」、「案情不單純」、「無奇不有，習慣就好」、「憲兵又要來了」。

羅東警分局副分局長陳振亮說，經過鑑識人員勘驗，林姓網友發現的槍枝，是玩具槍中的BB槍，被棄置後可能外形幾可亂真而被誤解。