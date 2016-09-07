工程師最好騙？ 新竹詐騙苦主86％大學以上學歷

新竹警察局統計發現，在當地的網路詐騙受害者中，竹科工程佔了34%。圖為新竹科學園區工程師示意圖。（資料照，記者鄭鴻達攝）

2016-09-07 14:27

〔即時新聞／綜合報導〕高學歷、高知識分子反而容易成為詐騙集團的肥羊？新竹市警察局統計發現，在當地的網路詐騙受害者，有高達86%擁有大學以上學歷；如果改以職業來分析，竹科工程師在全部被害人當中佔了34%！

據《東森新聞》報導，新竹詐騙案中，受騙者17%有研究所學歷，69%擁有大學文憑；在被害人職業統計上，服務業的受害者有22%，軍公教是10%，其他各式各樣的職業加起來是34%；而科學園區的工程師們狀況慘重，同樣也佔了34%之多。

新竹市刑大副大隊長曾憲明表示，高學歷且具工程師背景的人，可能平時生活單純，還有因為工作上的關係，購買東西經常以網路購物為主，所以才會發生這種狀況。

至於網路拍賣詐騙的模式，最多是騙被害人「購物時設定錯誤，變成分期付款」；或是「貨品重複下訂」，藉此來讓受害者慌忙跑到ATM操作並匯出金額。

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