| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
四種搭配 成為人人稱羨的千面女郎 高回頭率！與朋友露營必備品是？
 首頁 > 社會

膠囊旅館內疑自殺 遺書：媽媽對不起

2016-09-07  13:43

〔記者王冠仁／台北報導〕43歲陳姓女子前天晚上入住台北市南陽街一家膠囊旅館，一直到昨天晚上超過退房時間仍沒出現，飯店人員拿備份鑰匙打開她房間，赫然發現她倒臥沙發上、頭上套著塑膠袋窒息身亡，一旁的茶几上還有「媽媽對不起」的字條。

警方獲報勘驗現場，沒發現打鬥痕跡，調閱監視器畫面也沒發現可疑人士進出，研判是起單純自殺案。警方連繫上陳女家人，原來她長期情緒不穩，平時雖然與家人同住，但是卻在前天早上離家失蹤，家人雖通報協尋，未料卻已天人永隔。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。


自殺防治諮詢安心專線：0800-788995


生命線協談專線：1995。


張老師專線：1980

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 膠囊旅館 自殺 遺書
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜苗炒臘肉
海鮮烏龍炒麵
超好吃滷肉這樣做
跟廚房髒污說掰掰
轉寄

標題：膠囊旅館內疑自殺 遺書：媽媽對不起


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月7日‧星期三‧丙申年八月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.