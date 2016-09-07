膠囊旅館內疑自殺 遺書：媽媽對不起

2016-09-07 13:43

〔記者王冠仁／台北報導〕43歲陳姓女子前天晚上入住台北市南陽街一家膠囊旅館，一直到昨天晚上超過退房時間仍沒出現，飯店人員拿備份鑰匙打開她房間，赫然發現她倒臥沙發上、頭上套著塑膠袋窒息身亡，一旁的茶几上還有「媽媽對不起」的字條。

警方獲報勘驗現場，沒發現打鬥痕跡，調閱監視器畫面也沒發現可疑人士進出，研判是起單純自殺案。警方連繫上陳女家人，原來她長期情緒不穩，平時雖然與家人同住，但是卻在前天早上離家失蹤，家人雖通報協尋，未料卻已天人永隔。

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