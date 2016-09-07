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渣男狂騙女友千萬 挨告判賠

2016-09-07  13:16

〔記者溫于德／台北報導〕黃男明知未投資不動產、土地代書等業務，竟以此向同是姓黃的女友騙走274萬多元，他未滿足，更用「需付錢給地下錢莊」，再騙528萬多元；誇張的黃男最後甚至謊稱「罹患大腸癌需赴中國上海治療」，再誆336萬多元。黃男共騙走1139萬多元，他之後拿房屋抵債，卻被女友發現有假，被提告侵權行為損害賠償，要求返還所有欠款。

台北地院開庭時，黃男開庭皆未到場辯駁，依法宣判，判黃需賠他從女友身上騙走的1139萬5626元，全案仍可上訴。

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  • 黃男共騙走女友1139萬多元。圖與本新聞無關。（資料照，記者姚介修翻攝）

    黃男共騙走女友1139萬多元。圖與本新聞無關。（資料照，記者姚介修翻攝）

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