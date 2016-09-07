土資場人造泥火山噴發惡臭 檢警臭味中逮人
2016-09-07 13:27
〔記者陳文嬋／高雄報導〕保七總隊第三大隊破獲以郭姓男子為首的集團，涉嫌以合法掩護非法處理事業廢棄物，儼然是一條龍犯罪作業模式，檢警直搗土資場查緝，現場猶如人造泥火山，大量逸散廢棄物粉末，伴隨阿莫尼亞惡臭，令人作嘔呼吸困難，檢警聞臭查獲4人送辦，非法獲利數千萬元，檢方只花16天依廢清法起訴4人。
檢警今年接獲民眾檢舉，指稱台南市麻豆區一處土資場傳出惡臭，疑從事不法廢棄物處理作業，檢察官陳照世指揮保七總隊偵辦，歷時10個月埋伏跟監，不但於制高點蒐證，還一度出動空拍機，掌握完整犯罪事證。
保七總隊今年6月見時機成熟，兵分5路登門查緝，當場於土資場查扣11噸事業廢棄物，另於處理場查扣二千噸裝有未處理完成的事業廢棄物，查獲郭男等4人帶回偵辦。
保七總隊調查，集團以合法登記的廢棄物清除車輛，從乙級事業廢棄物處理機構收受事業廢棄物，掩護載運至不得收受事業廢棄物的土石方資源堆置場非法處理，一條龍犯罪作業模式，初估不法獲利至少數千萬元。
值得一提的是，土資場未設有經環保主管機關許可的合格廢棄物處理污染防護設施，現場鋁集塵灰等粉狀廢棄物傾倒至坑洞，灌注地下水進行攪拌處理，冒出熱氣、白煙及氣泡等，強烈化學反應，猶如人造泥火山，大量逸散廢棄物粉末，伴隨強烈阿莫尼亞嗆鼻惡臭，場面驚心動魄，令人作嘔呼吸困難，檢警聞臭辦案，嗆鼻到頭暈。
警方今年8月15日將郭男等4人依違反廢棄物清理法送辦，整個犯罪事證明確，檢方只花了16天，8月31日將4人依廢清法起訴。
第三大隊配合政府推動「以民為本」廉政新構想，讓民眾支持反貪、防貪，全力營造「貪污零容忍」。
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