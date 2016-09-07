| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
四種搭配 成為人人稱羨的千面女郎 高回頭率！與朋友露營必備品是？
 首頁 > 社會

土資場人造泥火山噴發惡臭 檢警臭味中逮人

2016-09-07  13:27

〔記者陳文嬋／高雄報導〕保七總隊第三大隊破獲以郭姓男子為首的集團，涉嫌以合法掩護非法處理事業廢棄物，儼然是一條龍犯罪作業模式，檢警直搗土資場查緝，現場猶如人造泥火山，大量逸散廢棄物粉末，伴隨阿莫尼亞惡臭，令人作嘔呼吸困難，檢警聞臭查獲4人送辦，非法獲利數千萬元，檢方只花16天依廢清法起訴4人。

檢警今年接獲民眾檢舉，指稱台南市麻豆區一處土資場傳出惡臭，疑從事不法廢棄物處理作業，檢察官陳照世指揮保七總隊偵辦，歷時10個月埋伏跟監，不但於制高點蒐證，還一度出動空拍機，掌握完整犯罪事證。

保七總隊今年6月見時機成熟，兵分5路登門查緝，當場於土資場查扣11噸事業廢棄物，另於處理場查扣二千噸裝有未處理完成的事業廢棄物，查獲郭男等4人帶回偵辦。

保七總隊調查，集團以合法登記的廢棄物清除車輛，從乙級事業廢棄物處理機構收受事業廢棄物，掩護載運至不得收受事業廢棄物的土石方資源堆置場非法處理，一條龍犯罪作業模式，初估不法獲利至少數千萬元。

值得一提的是，土資場未設有經環保主管機關許可的合格廢棄物處理污染防護設施，現場鋁集塵灰等粉狀廢棄物傾倒至坑洞，灌注地下水進行攪拌處理，冒出熱氣、白煙及氣泡等，強烈化學反應，猶如人造泥火山，大量逸散廢棄物粉末，伴隨強烈阿莫尼亞嗆鼻惡臭，場面驚心動魄，令人作嘔呼吸困難，檢警聞臭辦案，嗆鼻到頭暈。

警方今年8月15日將郭男等4人依違反廢棄物清理法送辦，整個犯罪事證明確，檢方只花了16天，8月31日將4人依廢清法起訴。

第三大隊配合政府推動「以民為本」廉政新構想，讓民眾支持反貪、防貪，全力營造「貪污零容忍」。

相關影音

廣告
  • 土資場人造泥火山臭味撲鼻，警方聞臭辦案大呼受不了。（記者陳文嬋翻攝）

    土資場人造泥火山臭味撲鼻，警方聞臭辦案大呼受不了。（記者陳文嬋翻攝）

  • 保七總隊聞臭搗破非法集團，涉嫌以合法掩護非法處理事業廢棄物。（記者陳文嬋翻攝）

    保七總隊聞臭搗破非法集團，涉嫌以合法掩護非法處理事業廢棄物。（記者陳文嬋翻攝）

  • 警方現場查扣事業廢棄物。（記者陳文嬋翻攝）

    警方現場查扣事業廢棄物。（記者陳文嬋翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 保七總隊 土資場 廢棄物清理法
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜苗炒臘肉
海鮮烏龍炒麵
超好吃滷肉這樣做
跟廚房髒污說掰掰
轉寄

標題：土資場人造泥火山噴發惡臭 檢警臭味中逮人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月7日‧星期三‧丙申年八月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.