北檢三度傳喚前兆豐董座蔡友才 訊後請回

2016-09-07 13:11

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦兆豐案，日前才二度傳訊兆豐金前董事長蔡友才，並將蔡由他字案被告轉為偵字案被告，訊後請回但限制住居、出境、出海，今天上午，北檢三度傳喚蔡友才。

稍早近1時許，蔡結束2個半小時庭訊，訊後請回，蔡離去同樣不發一語。