南榮科大校長涉貪遭訴 校方：前校長已自動請辭
2016-09-07 13:04
［記者王涵平／台南報導］南榮科技大學校長黃聰亮夫婦涉貪瀆案，台南地檢署今日提起公訴，校方表示，黃聰亮已自動請辭，後續相關處置將待判決確定後進行。
南榮科大發布聲明指出，黃前校長已於今年7月初自動提出辭職並經董事會通過、
送教育部核備，至於其個人所涉販賣國外學歷、證照及教師升等案件則將進入司法審判，有關後續究責將待判決確定後為之。
校方表示，目前教育部核定由王俊惠教授擔任代理校長，相關涉案同仁除有應負法律責任，相關行政主管皆從105年8月1日起調離現職，並依校方規定追究督導不周之責。承辦人員部分，亦將依據校內相關辦法進行議處。
校方強調，疑涉不法升等教師，校方與教育部已撤銷渠等教師資格或重新辦理教師資格審查。校方將秉持優良校風暨正派辦學理念，也期待司法機關儘速查清真相、勿枉勿縱，還給南榮一個清白。
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