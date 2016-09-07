| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
四種搭配 成為人人稱羨的千面女郎 高回頭率！與朋友露營必備品是？
 首頁 > 社會

苗栗女學生遭擄 涉案張姓麵包師傅被逮

張姓嫌犯被押在苗栗警方的偵防車內。（記者顏宏駿攝）

2016-09-07  12:23

〔記者張勳騰、顏宏駿／苗栗報導〕苗栗縣一名國三女學生5日放學後，在鬧區被一名不明男子誘騙上車，還遭強灌不明藥丸，並被控制行動一個多小時後才獲釋，警方鎖定涉案的31歲張男意圖性侵未遂，警方專案小組中午12點在彰化員林鎮一處租屋套房查獲涉案31歲的張姓男子，他初步坦承犯案。

警方說，張姓男子2年前曾在苗栗市當麵包師傅，工作約半年，警方專案小組以車追人，今天上午在彰化縣員林鎮監控到他的行蹤，順利將他查獲。

苗栗警方說，5日下午放學後，這名國中三年級女學生距校門口約200公尺處，一名陌生男子開車接近她，對她表示有東西掉在車內座位下方搆不著，請她幫忙拿。女學生不疑有他，上前協助，不料對方突然把她推上車擄走，並在車上強灌她不明藥丸。

這名女學生前後遭該名男子控制行動達一個多小時，然後載到苗栗市大同國小地下停車場內，意圖性侵，女學生謊稱要上大號，張男將她載到市區速食店，她趁機跑到同學家裡，報警處理。

廣告
  • 張姓嫌犯被押在苗栗警方的偵防車內。（記者顏宏駿攝）

    張姓嫌犯被押在苗栗警方的偵防車內。（記者顏宏駿攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 圍捕 擄人
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜苗炒臘肉
海鮮烏龍炒麵
超好吃滷肉這樣做
跟廚房髒污說掰掰
轉寄

標題：苗栗女學生遭擄 涉案張姓麵包師傅被逮


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月7日‧星期三‧丙申年八月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.