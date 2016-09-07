苗栗女學生遭擄 涉案張姓麵包師傅被逮

張姓嫌犯被押在苗栗警方的偵防車內。（記者顏宏駿攝）

2016-09-07 12:23

〔記者張勳騰、顏宏駿／苗栗報導〕苗栗縣一名國三女學生5日放學後，在鬧區被一名不明男子誘騙上車，還遭強灌不明藥丸，並被控制行動一個多小時後才獲釋，警方鎖定涉案的31歲張男意圖性侵未遂，警方專案小組中午12點在彰化員林鎮一處租屋套房查獲涉案31歲的張姓男子，他初步坦承犯案。

警方說，張姓男子2年前曾在苗栗市當麵包師傅，工作約半年，警方專案小組以車追人，今天上午在彰化縣員林鎮監控到他的行蹤，順利將他查獲。

苗栗警方說，5日下午放學後，這名國中三年級女學生距校門口約200公尺處，一名陌生男子開車接近她，對她表示有東西掉在車內座位下方搆不著，請她幫忙拿。女學生不疑有他，上前協助，不料對方突然把她推上車擄走，並在車上強灌她不明藥丸。

這名女學生前後遭該名男子控制行動達一個多小時，然後載到苗栗市大同國小地下停車場內，意圖性侵，女學生謊稱要上大號，張男將她載到市區速食店，她趁機跑到同學家裡，報警處理。