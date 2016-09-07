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苗栗隨機擄國三女學生案 霹靂小組攻堅逮到人

2016-09-07  12:17

〔記者湯世名、張勳騰／彰化報導〕苗栗市國三女學生前天當街隨機遭擄，據可靠消息來源指出，涉嫌隨機擄人設籍雲林縣的歹徒已連夜開車至彰化縣躲避，但被警方鎖定行蹤，並在南彰化尋獲該輛轎車，包括苗栗、彰化縣霹靂小組等單位大批警力都已展開圍捕。警方專案小組中午12點在彰化員林鎮一處租屋套房查獲涉案31歲的張姓男子，他初步坦承犯案。

警方說，張姓男子2年前曾在苗栗市當麵包師傅，工作約半年，警方專案小組以車追人，今天上午在彰化縣員林鎮監控到他的行蹤，順利將他查獲。

苗栗市該名國中三年級女學生本月5日放學剛踏出校門口約100公尺，遭一名身分不明男子以幫忙撿東西為藉口，趁勢推她上車，載到地下停車，還疑似逼她吞下不明藥丸及強灌不明液體，疑欲對她性侵，她急中生智佯稱要上廁所，藉機脫困，歹徒即開車離去，女學生飽受驚嚇，警方據報後展開追查。

苗栗警方發現該名男子為設籍雲林縣的麵包師傅，以車追人全力追緝，昨天晚間發現男子開車行經彰化縣後，即與彰化縣警方通報，出動包括霹靂小組等單位大批員警趕抵南彰化某鄉鎮，果然發現男子所駕駛的轎車，但已不見男子行蹤，進一步追查鎖定男子還藏匿在附近，已展開大規模搜捕，呼籲民眾發現可疑人士立即向警方通報。

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