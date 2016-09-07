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鹹豬手襲女腹部還說「故意的」 白目男被判拘役

2016-09-07  12:12

〔記者黃建華／高雄報導〕楊姓男子去年12月間在高雄左營區果峰街一家理髮店，出手碰觸一旁女子下腹部，被害女子揚言要告他性騷擾，楊男還白目說「故意的」。高雄地院一審將他依性騷擾罪判處拘役10天，如易科罰金，1千元折算1日。仍可上訴。

判決指出，楊姓男子民國104 年12月25日上午9 時許，在高雄市左營區果峰街某理髮店，見一成年女子站在其身旁，竟意圖性騷擾，乘被害女子來不及抗拒，驟然伸出右手以手背觸摸被害女子肚臍下方腹部部位約1 秒，遭被害人撥開手，並喝斥其亂摸。

不料，楊男竟回以：「故意的（台語）」等語，經被害女子表示可能提告性騷擾後，楊男又改口回應：「我說我這樣子是在運動；來啊，我故意的（台語）」等語。

經被害女子報警將他送辦，楊男才在法院審理時表示願賠償9千元給被害人，但雙方一直未達成和解共識，法官將他依性騷擾罪判處拘役10天，如易科罰金，1千元折算1日，以示警懲。仍可上訴。

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  • 楊姓男子出手碰觸一旁女子下腹部。圖與本新聞無關。（情境照）

    楊姓男子出手碰觸一旁女子下腹部。圖與本新聞無關。（情境照）

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