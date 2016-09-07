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擦撞貨車滑行12公尺 機車騎士卡車底命危

2016-09-07  12:10

〔記者黃捷／新北報導〕新北市消防局今天上午10點33分獲報，蘆洲永安南路一段160號前發生機車、小貨車車禍，派員趕抵現場時，發現機車騎士卡在路邊小轎車底，立刻協助他脫困，但救出時已無呼吸心跳，目前被送往北市新光醫院急救。

警方調查，68歲陳姓小貨車駕駛酒測值為0，當時行駛往三重方向，欲左轉進入巷內，卻遭對向機車擦撞車頭。

警方指出，貨車車身幾乎已過中線，陳男自稱有打方向燈；機車騎士擦撞後打滑，車身先卡在5公尺外路邊小轎車尾，騎士再繼續滑行7公尺，上半身卡進另輛小轎車底，推測車速不慢，事發經過仍待釐清。

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  • 機車騎士卡車底，被救出時已無生命跡象。（記者黃捷翻攝）

    機車騎士卡車底，被救出時已無生命跡象。（記者黃捷翻攝）

  • 機車卡在5公尺外小轎車尾。（記者黃捷攝）

    機車卡在5公尺外小轎車尾。（記者黃捷攝）

  • 警方對陳男酒測。（記者黃捷攝）

    警方對陳男酒測。（記者黃捷攝）

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