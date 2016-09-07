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未經核可販賣支付寶購物卡 歐付寶董事長不起訴

2016-09-07  12:05

〔記者錢利忠／台北報導〕國內首家向金管會遞件申請「專營第三方支付」的歐付寶公司董事長林一泓及堂姪林國慶，被金管會發現其未經核准，即販賣支付寶購物卡，吃上違反電子票證發行管理條例官司；台北地檢署調查，此事發生於法律規定之前，不溯及既往，今將歐付寶、林一泓及林國慶不起訴。

檢方調查，支付寶購物卡是新加坡支付寶公司所發行的預付卡，可在淘寶網等平台使用；102年8月至103年間，歐付寶販售支付寶所發行「支付寶購物卡」，面額包括人民幣100元、200元、500元、1000元等4種；合計販售新台幣8200多萬元。

檢方認為，電子票證發行管理條例於去年6月修正，將非法販售電子票證行為列入處罰，此案被告是在法律未規定前販售，所以不起訴。

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  • 歐付寶公司董事長林一泓及堂姪林國慶，被金管會發現其未經核准，即販賣支付寶購物卡，吃上違反電子票證發行管理條例官司；台北地檢署調查，此事發生於法律規定之前，不溯及既往，今將歐付寶、林一泓及林國慶不起訴。圖為歐付寶董事長林一泓。（資料照，記者張慧雯攝）

    歐付寶公司董事長林一泓及堂姪林國慶，被金管會發現其未經核准，即販賣支付寶購物卡，吃上違反電子票證發行管理條例官司；台北地檢署調查，此事發生於法律規定之前，不溯及既往，今將歐付寶、林一泓及林國慶不起訴。圖為歐付寶董事長林一泓。（資料照，記者張慧雯攝）

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相關關鍵字： 不起訴 支付寶 歐付寶 金管會
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