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詐騙新招？假台電人員換電表 偵查隊長媽媽上當

曾嫌騎乘機車到長者家中詐騙，警方呼籲受害人出面指認。（記者曾迺強翻攝）

2016-09-07  11:59

〔記者曾迺強／中埔報導〕詐騙出現新招？曾姓詐騙慣犯鎖定獨居或日間子女外出工作的長者，誆稱更換老舊電表，誘騙3千元材料費後隨即離去，2名被害人中，其中1名還是嘉義縣警察局某分局偵查隊長的母親，中埔警分局員警昨在嘉義市的日租套房逮獲曾嫌，呼籲曾遭類似手法詐騙的民眾出面指認。

警方調查，61歲曾嫌有多項詐欺及侵占前科，曾在民國100及104年假冒台電人員換電表的手法向被害人詐取財物得手，被依詐欺罪嫌送辦，雖受刑事處分，仍不知悔改，近期把詐騙技倆擴及至雲林縣、嘉義縣、市等地。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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  • 曾嫌在日租套房內被逮。（記者曾迺強翻攝）

    曾嫌在日租套房內被逮。（記者曾迺強翻攝）

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