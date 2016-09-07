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看守所收容人秀紙雕 與家屬團圓提前過中秋

2016-09-07  12:02

〔記者林孟婷／台南報導〕中秋佳節將至，台南看守所舉辦中秋懇親活動，有5名收容人參加懇親，台南看守所表示，透過懇親活動，讓收容人可以提前與家人歡度佳節，謝姓收容人發揮藝術專才，製作相關中秋節的紙雕藝術作品進行佈置，感受佳節氣氛。

台南看守所內目前有8名極刑犯，今年中秋節懇親活動共有5名收容人參加，分成上、下午兩場舉辦，今日一早就有家屬前來參加懇親活動，看到家人，收容人臉上充滿笑容與家人聊天互動。

台南看守所表示，中秋、農曆過年以及母親節皆會舉辦懇親活動，提供收容人與家署團圓聚會的機會，也可穩定收容人的情緒。

謝姓收容人投入紙雕創作多年，活動時會配合佳節製作相關的裝置藝術，此次謝姓收容人製作嫦娥、小兔子等與中秋佳節相關的紙雕作品進行佈置，具有中秋節的過節氛圍。

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  • 運用紙雕作品的佈置，傳達中秋佳節氛圍。（記者林孟婷攝）

    運用紙雕作品的佈置，傳達中秋佳節氛圍。（記者林孟婷攝）

  • 台南看守所舉辦懇親活動。（記者林孟婷攝）

    台南看守所舉辦懇親活動。（記者林孟婷攝）

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