神壇神像遭掉包 警逮前科男

2016-09-07 11:58

〔記者王捷／台南報導〕台南北區一處神壇傳出神像遭竊，警方發現林男涉嫌重大，將他帶回警所後全程蒐證，不料市警五分局立人派出所所長沈振莘的手機突然當機，不管如何就是無法錄影，換了一台手機也是如此，不過拍照功能卻都正常，讓警方笑稱，可能是神明也怕漏氣，只准拍照不准錄影。

8月17日警方接獲北區的彌德堂報案，神壇內供奉數十年的地藏王菩薩一夕之間突然變了樣貌，警方一開始以為這是神壇負責人無稽之談，沒想到郭姓負責人向警方供稱，這可不是神蹟，他懷疑神像遭人「狸貓換太子」。

警方調閱監視器果真發現，8月16日中午時分有竊盜前科的林男捧著神像離去，又於半小時後抱著另一尊神像返回該宮廟，形跡可疑。

警方掌握林男身分後，9月6日上午前往在林嫌住處執行搜索，一進入林男住處發現滿屋神佛，不僅是道教、佛教的神像外，連耶穌、聖母瑪利亞都有，儼然進入一間小型的神像展覽場，警方琳瑯滿目的神明中，發現彌德堂失竊的神像，將林嫌帶回偵辦。

警方依照禮俗在神明面前擲筊獲同意後，將神明請回派出所，同時全程蒐證，並通知失主帶回安奉，不過在蒐證時沈振莘的手機不曉得什麼原因，完全無法錄影，換了另一隻手機也出現同一個問題，但拍照功能卻不受影響，因此只好以拍照蒐證。

有警員開玩笑說，出現這個「意外狀況」，可能是神明也怕漏氣，不好意思被錄影。林男被逮後，向警方供稱，因為他對彌德堂的地藏王菩薩特別有感應，所以才將該地藏王菩薩「借」回家供奉。訊後警方將林男依竊盜罪嫌移送法辦。