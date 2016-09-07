癱婦洗澡燙死 醫院判賠家屬343萬

2016-09-07 11:51

〔記者項程鎮／台北報導〕吳姓婦人在新北市公祥醫院生產時癱瘓，院方承諾照顧到她康復為止，不料18年後護士和2名清潔人員幫吳婦洗澡時，因水溫過高，害吳婦燙傷死亡，吳婦的丈夫和母親提告求償，最高法院維持高等法院見解，判決醫院和護士及清潔人員等3人連帶賠償婦人家屬343萬7620元定讞。

判決指出，吳姓婦人83年間在新北市公祥醫院生產時，因施打麻醉藥後昏迷導致癱瘓，胎兒也沒保住，協議由醫院照顧到吳婦康復為止，院方賠償55萬元給家屬，101年10月26日上午10點，謝姓護士和王姓及林姓清潔人員幫吳婦洗澡，沒注意到水溫過高，吳婦跌進過燙的洗澡水，因敗血症休克死亡。

醫院認為，院方21年前支付被害人看護費和慰問金55萬元，18年來吳婦的丈夫林男等家屬對她不聞不問，吳婦住院期間的日常生活費用和紙尿褲費用達125萬4843元，院方都未向林男等家屬索取，主張抵銷求償費用。

高院採信林男見解，認為林男在太太癱瘓後一直沒再婚，希望有朝一日康復團圓，吳母喪女之痛，也應賠償，判決醫院和護士及清潔人員應連帶賠償343萬餘元，上訴後被最高法院駁回。