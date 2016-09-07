渣男報復前女友 飆百公里偷帽搞破壞
2016-09-07 11:41
李男在高姓前女友車上抹上「不明液體」，讓高女直呼噁心，警方自告奮勇又摸又聞才發現這是三秒膠。（記者王捷翻攝）
〔記者王捷／台南報導〕30歲的李姓工程師去年遭甩由愛生恨，一直處心積慮想要報復前女友，8月底他在臉書上看到高姓前女友在臉書上打卡，發現女友在台南某間PUB與朋友喝酒，一時醋勁大發，從高雄飆車到台南，偷走高女安全帽又在高女的防盜鎖上抹了不明液體，讓高女看了直呼噁心報警，警員最後找到李男將他依毀損、竊盜罪嫌移送法辦。
8月底，警方接獲高女報案，指稱安全帽被偷走了，而且機車防盜鎖上還被抹上濕濕黏黏的液體，液體還從鑰匙孔流到車殼上，讓她覺得很噁心，警員自告奮勇摸了一下殘留液體、聞了一下味道研判可能是三秒膠，這時才讓高女放心。
警方調閱監視器發現，偷走高女安全帽、抹上三秒膠的嫌犯，可能就是高女的前男友李男，李男先從高雄開車到台南，先偷走高女的安全帽後，再戴著安全帽拿三秒膠灌進高女鑰匙孔，經過一個星期調查，警方確定李男身分後才將李傳喚到警所製作筆錄。
李男向警方供稱，他與高女交往一年多，因為不滿高女愛錢不愛人，他被甩後高女還常常自稱是「失戀」，所以才會由愛生恨，看到高女跟朋友在外面喝酒，才會醋勁大發從高雄開車來回飆了約100公里犯案。訊後警方將他依竊盜、毀損罪嫌移送法辦。
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