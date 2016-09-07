特偵組查中信弊案 借提吳豐富、張友琛

特偵組借提辜家大總管吳豐富。（資料照，記者王藝菘攝）

2016-09-07 11:14

〔記者錢利忠／台北報導〕特偵組偵辦中信金弊案，連日來已陸續傳喚在押的辜家大總管吳豐富、中信管理處前經理張友琛，今天再次借提2人比對說詞，目前仍在庭訊中。

特偵組調查，早在94年紅火案爆發前，中信金即在92至96年間以子公司境外投資名義，將該集團資金層層轉匯至辜仲諒等人掌控帳戶，供辜仲諒私人投資使用，吳豐富、張友琛涉嫌違法調度。今年6月9日清晨，辜仲諒經特偵組漏夜偵訊並被諭令1億元交保後曾表示：「是一場誤會。」