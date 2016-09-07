10年前車禍 肇事者之一今天判刑

2016-09-07 11:21

［記者楊政郡／台中報導］95年4月間在東勢區發生一起死亡車禍，行人劉庚錦及機車騎士賴孝杰（當年剛滿18歲、無照），疑似遭不詳自小客車撞及，劉某遭輾斃死亡，賴也受傷送醫，此案至今找不到肇事自小客駕駛，死者家屬鍥而不捨，找到賴某超速先撞倒劉某跡證，劉才又被自小客輾過，104年底提起告訴，台中地院依過失致死判處賴6月徒刑，案經96年減刑條例，減為3月。

判決書指出，這起案子因肇事一方自小客駕駛逃逸，當時路人報警將行人劉某與機車騎士賴某均送醫，大家都以為肇事的就單純是自小客駕駛。

此案一直沒找到肇事者，死者家屬鍥而不捨，與檢察官找到當初到場製作車禍現場圖的陳姓員警作證，陳員指出地上有明顯刮地痕，都是機車倒地所造成，而車道上煞車痕則是肇事自小客車所造成，機車的刮地痕一直到停車位置， 中途無任何撞及點，且是在機車道上，機車與劉某往不同方向倒，如果人與機車一起被小客車撞及，裡應往同一方向倒，陳員說應該是機車與人先撞及。

被告供稱，他騎機車突然倒地暈倒，隔天醒來就在醫院了，對車禍沒有印象。法官認為當時消防局獲報出勤，據醫護人員陳報被告意識清楚、說話有條理、聽從醫師命令做動作均無礙，主訴鼻子下方擦傷、左膝擦傷。為何被告在法庭上說車禍後就昏倒，醒來就在醫院，顯然說謊不可採。

法官發現，被告機車後方都沒有遭撞及痕跡、損壞，也無油漆轉移情形，擋泥板完整。加上機車倒地刮地痕，應可判斷機車未被小客車撞及，是先撞及行人後，人與機車分別倒地，劉某才又遭小客車輾斃，被告的行為與劉某死亡之間有因果關係，應負刑事責任。