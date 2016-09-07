偷車男遇臨檢 連續撞警車被判3月

2016-09-07 11:12

〔記者林嘉東／基隆報導〕謝姓男子騎乘車齡16年的老機車閒晃，遇警盤查，一時心虛，竟衝撞警車門，又自撞警車保桿而落網。基隆地院今天依侵占、妨害公務等罪，合計判他3月徒刑。

謝姓男子去年9月，去葉女經營的機車行，想牽修好的機車，卻以沒帶錢為由，向葉女借機車代步，竟一去不回。

3天後，他騎著侵占的機車，載不知情的蔡姓友人，行經基隆市八堵派出所轄區，遇八堵所副所長王仁儀、警員吳宜融攔檢。

謝不停車受檢，加速想逃，失控撞及警車副駕駛座旁車門後，再自撞警車前保桿摔車，才乖乖就擒。

法院認為，他侵占的機車，為89年出廠，車齡16年的老機車，相當老舊，殘值為零，仍依侵占、妨害公務等罪，各判他2月徒刑，合併執行3月。