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百尺竿頭併樂陞破局 檢調今約談樂陞董座

2016-09-07  11:02

〔記者陳慰慈、謝君臨、錢利忠／綜合報導〕日商百尺竿頭收購樂陞案破局，受害股民組成自救會討公道，金管會告發百尺竿頭負責人樫埜由昭涉違反證券交易法等罪，檢調調查發現，百尺竿頭負責人樫埜由昭今年6月就已離台，樂陞董事長許金龍原承諾昨與樂陞自救會成員相約喝咖啡，但因人在日本，改以視訊方式進行。據了解，許金龍已返台，檢調今下午將以證人身分約談許金龍到案，以釐清案情。

百尺竿頭今年5月31日宣布以每股128元、溢價約21％，公開收購樂陞25．71％股權；但今年7月起，樂陞股價開始波動，7月25日融券甚至暴增2798張。百尺竿頭最後在8月30日以「市場各種謠言與投機行為等而導致其股價波動與後期的大幅下跌」為由，無法完成收購案交割，形同落跑。

受累於百尺竿頭收購案破局，遊戲股樂陞昨連跌第5根停板，此案金管會已向台北地檢署告發，案由為違反證券交易法。專案小組調查，百尺竿頭日籍負責人KASHINO YOSHIAKI（樫埜由昭），已於今年6月離境，之後未再入境台灣，而其位於新北市板橋區的公司登記地，疑為紙上公司。

金管會當時就直指，這是「惡意未履行交割」；櫃買中心及證期局也指出，百尺竿頭在台登記公司資本額僅5000萬元，如何能以48．6億元收購樂陞股權？以及市場質疑樂陞在公開收購案的角色為何？相關疑點都會一併清查。

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  • 樂陞董事長許金龍。（資料照）

    樂陞董事長許金龍。（資料照）

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