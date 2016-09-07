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不滿妻討子女教育費 他偷回金項鍊挨告

2016-09-07  10:55

〔記者黃建華／高雄報導〕送給老婆的金項鍊，卻還偷回來，東窗事發，不僅夫妻鬧進警局，最後還離婚收場，涉案黃姓男子最後還遭檢方以偷竊罪提起公訴，真是得不償失！

檢方起訴內容指出，黃姓男子與吳姓女子原為夫妻，去年12月間，黃男因不滿吳女向他索討子女教育費用，竟老羞成怒，偷偷潛入前鎮區吳女住處，偷走他某年母親節送給吳女的金項鍊，價值6萬元。

吳女後來發現，要求黃歸還金項鍊未果，報警鬧進警局，黃男坦承拿走金項鍊，但強調金項鍊是他某年母親節送給吳女的。黃、吳雙方於今年1月14日離婚。高雄地檢署偵結，將黃男依竊盜罪嫌提起公訴。

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  • 黃男偷走送給老婆的金項鍊，雙方鬧進警局還離婚。圖與本新聞無關。（情境照）

    黃男偷走送給老婆的金項鍊，雙方鬧進警局還離婚。圖與本新聞無關。（情境照）

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