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角頭「空保」出殯 數千黑衣人聚集會場

捷運站公園也有大批黑衣人潮。（記者黃捷攝）

2016-09-07  10:32

〔記者黃捷／新北報導〕新北市蘆洲角頭劉保生「空保」今年7月20日遭人槍殺，今天出殯，上午10點舉行公祭，數千黑衣人到場參加，警方也出動200多名警力維安，場面盛大。

參加「空保」公祭的人數眾多，除位於蘆洲區三民、中正路口的會場擠滿人外，連斜對角捷運站公園也都是人，因出殯隊伍龐大，幾乎佔據一條車道，在上午通勤尖峰時段，也造成交通回堵。

參與公祭的地方人士指出，「空保」旗下約千餘名小弟，參與出殯的陣頭約2000餘名，加上各地人士，估計至少會有7000人到場。

警方則估計，現場目前約有近5000人，但人數還在持續增加，警方日前已於喪家協調，配合警方規劃動線及交通管制，告誡不准幫派集團打名號聚眾聯合上香，並出動大批警力維安，以期過程和平順利。

大批黑衣人潮聚集公祭會場，警方出動霹靂小組維安。（記者黃捷攝）

出殯車隊佔據一車道，造成交通回堵。（記者黃捷攝）

警方到場維安交整。（記者黃捷攝）

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