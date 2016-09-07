北檢偵辦兆豐案 三度傳喚前董座蔡友才

北檢今天第三度傳喚蔡友才。（資料照，記者簡榮豐攝）

2016-09-07 10:29

〔記者謝君臨、溫于德／台北報導〕台北地檢署偵辦兆豐案，日前才二度傳訊兆豐金前董事長蔡友才，並將蔡由他字案被告轉為偵字案被告，訊後請回但限制住居、出境、出海，今天上午，北檢三度傳喚蔡友才，現由檢察官偵訊中。