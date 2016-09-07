車子還我！校長賣假學歷被查扣還討價

2016-09-07 10:34

〔記者王捷／台南報導〕今年5月傳出南榮科技大學校長黃聰亮和妻子吳洛瑜等涉嫌販售假學歷獲利高達3546萬元，據了解，除夫妻倆涉嫌收賄、詐欺、偽造文書外，另有14人涉案，南檢今日將一併起訴16人。檢察官原查扣黃2筆土地、建物及4輛名車，不過黃當庭討價，自稱房價早超過不法所得，要求檢察官不要查扣車子。

去年，南檢接獲調查局台南市調查處情資，長期佈署追查，並於今年5月11日，指揮台南市調查處等單位共計100餘人，在台南市私立南榮科技大學等36處處所，同步執行搜索查扣相關證據，當日並羈押黃聰亮夫婦。

檢調發現，103年起黃聰亮與其配偶吳洛瑜，利用南榮科大具有自行辦理聘任講師、升等的能力，資格審查權限及其擔任該校教師評審委員會主委，具有圈選外審委員名單權限之機會，向該校內具升等為助理教授資格的講師5人，要求助理教授以新台幣20萬元至50萬餘元不等價格，購買哥斯大黎加共和國「英培爾大學」的博士學位含學歷證書、學位論文。

這個假學歷不用上課甚至不用寫論文，就可取得學位，同時可提供數篇假造之國外期刊論文作為「著作升等」審查，黃聰亮並於校內、外送審時護航，使校內購買學位的5名助理教授能順利升等，不法獲利201萬元。

黃聰亮食髓知味同年又以相同手法，向不知情民眾詐稱「不用上課可以拿博士」，2年來不法獲利達3546萬元。檢察官原本要查扣黃聰亮德位於台北市建物及土地各1筆，加上4輛轎車，有賓利、勞斯萊斯等千萬名車，以及悍馬名車，辦案人員還在他辦公室內找到3把與真槍相同重量的玩具手槍。檢舉人透露，黃聰亮曾找他到辦公室談事，講到重點時，竟從抽屜中拿出手槍，似乎是恫嚇威脅。

不過，黃聰亮忿忿主張檢察官應該發還4輛轎車，因為他在台北市文山區及南京東路上的2筆房產，早就超過不法所得3700萬元。檢方半信半疑調出資料，發現他在南京東路上的大樓，市價5000萬元，最後決定發還轎車。