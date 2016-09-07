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噁！寶可夢變嫖客暗語 未成年少女稱「夢幻」

2016-09-07  11:14

〔即時新聞／綜合報導〕台中市陳姓男子透過LINE群組從事性交易媒介，刊登約80名賣淫女子的訊息，提供多達3000多名的男會員挑選，日前遭警方破獲，被依妨害風化、違反兒童及少年性交易防制條例送辦。警方進一步調查發現，該群組的男會員搶搭時下的精靈寶可夢風潮，將買春用抓寶來比喻，互相交換心得。

日前被捕的36歲陳男是汽車業務，因為本身是應召站常客，對於常常花大錢買到「恐龍妹」懷恨在心，憤而成立「中部魚訊」LINE群組，將自己與幹部「試車」賣淫女子過後的心得，以及她們的「身體密碼」、相片、價格等資訊分享在群組中，吸引包括富二代、竹科工程師等3000多名男子加入。

根據《壹週刊》報導，由於近來手機遊戲「精靈寶可夢 GO」大紅，這個群組的男會員在分享買春心得時，都會用寶可夢的遊戲用語作為代號，譬如將價格稱為「CP值」、汽車旅館稱為「道館」，甚至將3名未成年賣淫少女稱為稀有寶可夢「夢幻」，讓警方看了都搖頭。

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  • 台中陳男成立「魚訊」LINE群組，將賣淫女的「身體密碼」等資訊分享在群組中。（資料照，記者許國楨翻攝）

    台中陳男成立「魚訊」LINE群組，將賣淫女的「身體密碼」等資訊分享在群組中。（資料照，記者許國楨翻攝）

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