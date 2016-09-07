呂忠吉告柯文哲誹謗 撤告不起訴

2016-09-07 10:16

〔記者謝君臨／台北報導〕主辦八仙樂園彩色派對釀災的呂忠吉，針對台北市長柯文哲先前受訪時，搞混彩色派對和彩色路跑一事，認為北市府環保局長劉銘龍誤導柯文哲，今年5月至台北地檢署控告劉銘龍誹謗，2天後，呂忠吉再次現身北檢遞狀，加告柯文哲誹謗；北檢調查期間，呂撤回告訴，檢方今將柯文哲、劉銘龍不起訴。