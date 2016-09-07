偷的比種的快？ 鍾姓農民不種田偷香蕉被逮

2016-09-07 10:17

〔記者葉永騫／長治報導〕長治鄉農民鍾永輝不種田，反而到附近的香蕉園偷採香蕉再放在自己的工寮內準備販售，被護農Line群組的農民成員發現通報屏東警分局長治分駐所，當場查獲5芎香蕉、約17公斤，全案依竊盜罪嫌送辦。

警方表示，最近香蕉量少價格上漲，引起竊賊的覬覦，長治鄉一名農民發現香蕉園內的香蕉遭人竊取後，立即通報護農Line群組，成員隨後在65歲的鍾永輝工寮內發現割取的香蕉隨即以LINE群組通知警方，長治分駐所長王登永與員警莊勝雄前往工寮查緝，當場發現5芎香蕉、約17公斤，但鍾嫌否認偷竊，辯稱香蕉係「阿明」的友人寄放，但是「阿明」的年籍資料、聯絡方式，鍾嫌又無法回答，對於香蕉來源及為何提供寄放？也無法應答，因此警方研判鍾嫌竊取香蕉。

屏東警分局長張樹義表示，農民工作相當辛苦，種田、種水果都是等到收獲時才有收入，小偷偷走農作物，農民一年的辛苦全白費了，因此警方與農民成立護農Line群組，即時得知最新訊息、偵破的竊盜案件，警、農一起合作，讓農民的收益更有保障。