台大「磯小屋」7件古文物失竊 警方逮人全數追回
2016-09-07 10:07
警方追回的日據時期「虎牌」機械計算機等7項極具歷史價值的古物。（記者邱俊福攝）
〔記者邱俊福／台北報導〕41歲男子宋藍田，因喜歡日據時代的古文物，竟鎖定放置在台灣大學「磯小屋」內的古物，順利盜走日據時期「虎牌」機械計算機等7項極具歷史價值的古物，昨天遭警方循線逮捕，全數追回。他說，本身研究古文物多年，才會覬覦這些古物，只想擁有。
警方說，台大校園內的「磯小屋」，放有「蓬萊米之父」之稱的磯永吉博士身前之物，該7項古物均非常有歷史價值，其中有日據時期「虎牌」機械計算機，在當時代係最精密的計算機，全台僅有3台，即使是當時代德國最先進的計算機，機身亦要虎牌2倍大，另還有日據時期的「老黃銅」顯微鏡，亦是當時代最高規格的顯微鏡，機身使用昂貴老黃銅材質，即使已近百年，仍保有金黃富麗色澤，其他如殼粒硬度測定計、風速計、描畫器、照相機與皮尺亦是稀有古物。
上月10日凌晨，因該處沒有監視器與保全等相關防盜設備，宋嫌輕易直接到該處偷走該7件古物。案發後轄區警方連日調閱監視器追查，經查訪各古玩物商店及相關網路拍賣，昨天循線緝獲該名宋嫌，7件古物全數取回，全案依竊盜罪嫌移送檢方偵辦。
警方說，宋嫌非常狡猾，當日行竊時，尚覬覦現場其他大型古物，因當下無力竊走，遂先將該大型古物移至附近的倉庫，原打算翌日一早再來偷，未料校方已先行發現上鎖而就罷，另宋嫌還將所竊古物，全放在自己的自小客車上，以防被發現及方便把玩。
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