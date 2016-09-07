台南下營段小客車翻落中山高速公路 夫婦受傷送醫
2016-09-07 09:44
小客車翻落中山高台南下營段邊坡。（記者楊金城翻攝）
〔記者楊金城／台南報導〕中山高速公路台南下營戰備道，上午7點有輛小轎車衝下邊坡，翻覆平面產業道路，車內夫妻有綁安全帶，幸未摔出車外，被消防局救護人送醫救治。
上午台南雨勢不斷，是否因此車輛失控肇事？確切車禍原因，由國道第4大隊調查中。
車禍地段在南下298.4K，靠近下營、麻豆交界，台南市消防局獲報後出動下營、新營消防分隊前往搶救。
摔落中山高邊坡的轎車，側翻90度，救護人員抵達時，許姓女子自行脫困，救護人員救出受困的59歲周姓駕駛送醫，住院治療。
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