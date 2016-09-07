少女無照騎車擦撞警車 母嗆聲後道歉

2016-09-07 09:33

〔記者陳文嬋／高雄報導〕鳳山警方今表示，新甲所警員林正諺、陳宗群昨下午4時擔服巡邏勤務，在輜汽、新強路口，發現一名身著學校制服的少女騎乘機車經過，研判應為未成年無照駕駛，立即趨前攔檢盤查，但少女見警攔查未停，反而加速駛離。

警方開警示燈、鳴警笛追趕在後，少女情急一路逃回家中，突經海洋一路巷口時，呂女見大樓家門已在眼前，急轉彎欲進大樓停車，與後方警車造成擦撞，雙雙掛彩手腳擦傷。

警方關心少女是否需救護車送醫救治，但呂女與剛趕下樓的母親不領情，情緒激動嗆警，堅稱係警方騎車撞他女兒，對警方不諒解，經調閱監視器，還原車禍狀況，呂母驚覺是女兒不熟識交通法規，轉彎擦撞後方警車。

呂母才態度趨緩，並對警方道歉，表示是因為護女心切，才激動指責，請警方諒解，並承諾賠償車損；警方根據無照駕駛及闖紅燈，將依法開罰10800元。

有網友目擊現場，po上爆料公社，引發網友熱烈討論，不少網友支持警方執法正當性，認為機車駕駛無照，當然應該追上攔查，「不追違法的，難道要追守法的嗎？」也有網友希望警察不是「花瓶」！