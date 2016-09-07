難看！美女調查員鬧離婚 老公竟曝光機密、線民
2016-09-07 10:20
法務部調查局局本部外觀。（資料照，記者廖振輝攝）
〔即時新聞／綜合報導〕法務部調查局美女調查員許寧涵，2014年與原任瑞士銀行副總裁的前夫李國龍婚姻觸礁，不僅鬧起離婚，李男甚至舉報許女貪汙侵吞線民費，以及帶機密資料回家，全案交由台北地檢署偵查後，以微罪不舉等理由將許女不起訴，但過程中還是讓許女2名擔任平面媒體記者、立法院官員的線民身分曝了光。
根據今日出刊的《壹週刊》報導，李國龍、許寧涵原本與女兒一家3口，住在一戶4,000萬元的南港豪宅，幸福生活原本羨煞旁人，但李國龍不滿妻子常常應酬到半夜，才帶著渾身酒味回家，再加上因為一筆約百萬元的投資及豪宅產權問題，發生金錢糾紛，兩人感情觸礁，李國龍竟憤而檢舉妻子帶機密資料回家、侵吞線民費。調查局因而認為事態嚴重，派遣人員處理善後。
許寧涵某天帶著調查局探員到家裡，要拿回機密資料，李國龍居然報警堅決捍衛，事後還提告傷害、侵入住宅等罪。後來，許寧涵與李國龍分別找藍營及綠營立委，向時任法務部長的羅瑩雪陳情，鬧得沸沸揚揚。全案官司目前雖告一段落，但一向神祕的調查局這樣家醜外揚，還是讓外界看了都嘖嘖稱奇。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 遭蔡正元質疑碩士學歷造假 楊偉中po文反擊
- 蔡派宋楚瑜任APEC特使生變？傳北京打壓否決
- 陳文茜辭獨董將出國 趙天麟籲境管約談樂陞董座、獨董
- 高伊玲騎重機好趴 頭頂「台灣之光」
- 〈愛情加油站〉情感的傳遞 讓愛繼續
- 台灣需要更多好鄰居跟夥伴
- 窩心！台鐵爆炸案主嫌愛犬遭棄 楊懷民表態願領養
- （影音）芭芭拉史翠珊揪群星合唱 名單嚇嚇叫
- 清潔婦捐微薄所得 助國小貧童
- 舒淇綁紅線閃婚 傳白龍王顯靈助攻
- 詹詠然爆冷逆轉勝！美網大滿貫挺進混雙4強
- 守護竹市老屋 民團揪單車巡禮
- 楊懷民擲4千萬宜蘭蓋狗園 救上萬條瀕死犬
- 《中英對照讀新聞》Philippines’ Duterte calls Obama "son of a whore" 菲律賓的杜特蒂稱歐巴馬是「婊子養的」
- 三高+三好 「桃園半馬」吸引國手
- 請鬼拿藥單？ 李俊璋主持許厝學童尿檢遭質疑
- 正氣路污水下水道開挖 交通黑暗期來囉
- Tiffany古典珍藏 現代完美接軌
- 樂陞自救會質疑 許金龍會回來？
- 遇詐講不停 警盯10分鐘免失金
- 8月營收年增20% 群聯獲利新高
- 和小英一樣 大仁哥出訪也署名「台灣」副總統
- 社論》二○一六 歷史給民主的機會
- 台股開盤上漲25.65點 報9207.50點
- MLB》42歲代打開轟 鈴木一朗再寫紀錄（影音）
- 徐懷鈺才簽約鬧哄哄？傳唱片公司要解約
- 土地公文化節 週六千人踩街
- 羽球》再戰東京奧運？李宗偉：狀態好就打
- 立院還沒審 方陣快砲案竟先簽約
- 大仁哥才要返國 教廷立派樞機主教訪台
- 「非常有智慧的決策」 田弘茂力挺宋楚瑜任APEC特使
- 世大運聖火 將登玉山頂
- 宋任ＡＰＥＣ特使》在野立委批酬庸、為派而派
- 邱毅籲「重用楊偉中者」道歉 被鄉民一句話反酸
- 宋楚瑜出任APEC特使？ 親民黨：對此沒有評論
- 電支實名制 提前明年十月上路
- 老牌童裝愛的世界總部法拍
- 自由廣場》新南向政策 不能沒有影視產業的思維
- 人力不足 浩然敬老院有床難入住
- 藍帶學院糕點師 龍德家商授藝
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：難看！美女調查員鬧離婚 老公竟曝光機密、線民
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分