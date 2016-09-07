難看！美女調查員鬧離婚 老公竟曝光機密、線民

法務部調查局局本部外觀。（資料照，記者廖振輝攝）

2016-09-07 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕法務部調查局美女調查員許寧涵，2014年與原任瑞士銀行副總裁的前夫李國龍婚姻觸礁，不僅鬧起離婚，李男甚至舉報許女貪汙侵吞線民費，以及帶機密資料回家，全案交由台北地檢署偵查後，以微罪不舉等理由將許女不起訴，但過程中還是讓許女2名擔任平面媒體記者、立法院官員的線民身分曝了光。

根據今日出刊的《壹週刊》報導，李國龍、許寧涵原本與女兒一家3口，住在一戶4,000萬元的南港豪宅，幸福生活原本羨煞旁人，但李國龍不滿妻子常常應酬到半夜，才帶著渾身酒味回家，再加上因為一筆約百萬元的投資及豪宅產權問題，發生金錢糾紛，兩人感情觸礁，李國龍竟憤而檢舉妻子帶機密資料回家、侵吞線民費。調查局因而認為事態嚴重，派遣人員處理善後。

許寧涵某天帶著調查局探員到家裡，要拿回機密資料，李國龍居然報警堅決捍衛，事後還提告傷害、侵入住宅等罪。後來，許寧涵與李國龍分別找藍營及綠營立委，向時任法務部長的羅瑩雪陳情，鬧得沸沸揚揚。全案官司目前雖告一段落，但一向神祕的調查局這樣家醜外揚，還是讓外界看了都嘖嘖稱奇。