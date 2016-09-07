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女生遭擄疑性侵未遂 警方「以車追人」

2016-09-07  09:13

［記者張勳騰／苗栗報導］苗栗縣一名國三女學生5日放學後，在鬧區被一名不明男子誘騙上車，還遭強灌不明液體，並被控制行動一個多小時後才獲釋，警方懷疑這名男子意圖性侵未遂，已鎖定特定對象「以車追人」。校方說，這名女學生飽受驚嚇，但人平安，校方將加強校園安全宣導。

苗栗警方說，5日下午放學後，被害女生在學校附近逗留，一名陌生男子開車接近她，對她表示有東西掉在車內座位下方搆不著，請她幫忙拿。女學生不疑有他，上前協助，不料對方突然把她推上車擄走，並在車上強灌她不明液體。

這名女學生前後遭該名男子控制行動達一個多小時，但除了女學生指控遭強灌不明液體，並未傷害女學生，懷疑這名男子意圖性侵這名女學生，而該名男子所駕小客車非失竊車輛，警方將「以車追人」。

女學生的就讀的國中說，女學生飽受驚嚇，但人平安，目前仍請假在家，校方將加強心理輔導，並強化學生上下學安全宣導。校方說，因學校地處偏遠，非在市區，將請警方在校門口設巡邏點加強巡邏，並召募義工及家長協助學生上下學安全維護。

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