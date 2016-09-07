控大都會司機意圖不軌 女主角出庭強調：我沒錯
2016-09-07 09:29
〔即時新聞／綜合報導〕今年6月一名呂姓女子在臉書控訴大都會計程車司機林茂榮「繞路」，指控他意圖不軌，一開始受到網友同情，一面倒撻伐司機林茂榮，但後來林茂榮拿出證據，證實自己的清白，案情瞬間逆轉，呂女反被眾人撻伐，昨呂女到台北地檢署出庭，但她仍不認為自己有錯，強調只是將感受寫出來「抒發」而已
呂女在臉書PO文指，她和閨密當天一大清早因喝醉，叫計程車回家，不過卻遇到一名意圖不軌、又繞路的司機，直到她拿出電擊棒司機才停車放人，她也說會對司機提告。司機林茂榮在被呂女指控後，被網友撻伐，他後來拿出車輛行徑軌跡圖、女子中途下車借廁所的廟宇等紀錄，證明自己的清白，反控呂女妨害名譽及誣告罪，獲得網友的力挺，但呂女瞬間成為被撻伐對象。
《蘋果日報》報導，檢察官昨以被告身分傳喚呂女到案，她否認林茂榮指控她妨害名譽、誣告，她認為自己並沒有錯，自己只是寫下親身感受、陳述事情，也沒有想要毀損運將的名聲。
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