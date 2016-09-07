嫖妓被妻告通姦 系主任辯「陪睡抵債」順利脫罪
2016-09-07 06:40
〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭大學郭姓系主任遭國小任教的妻子控告涉嫌與林姓女子通姦，郭辯稱是債務糾紛「陪睡抵債」，法官根據郭、林2人簡訊，及證人供述林女當時從事性工作等相關事證，判林女無罪。
《蘋果日報》報導，郭男10幾年前到宜蘭市幸福路妓女戶買春，認識林女，2人性關係長達4、5年，直到去年林女的丈夫到郭妻任職的學校找她，並出示一則簡訊，抱怨郭男騷擾他的妻子，事情才曝光，郭妻控告2人妨害家庭。
郭一度坦承通姦，也發生9次性關係且都有付錢，但後來改口是林女欠他錢，才以「陪睡抵債」，郭妻後來原諒丈夫撤告，但仍堅持告林女。
報導指出，郭、林2人簡訊內容多次提到「妓女」、「新客兄」等語，雙方出示的簡訊內容多次提到「妓女」、「新客兄」等語，而郭的友人也證稱，郭是林的恩客，林女脫離妓女戶後仍重操舊業，直到3年前才沒做。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 遭蔡正元質疑碩士學歷造假 楊偉中po文反擊
- 詹詠然爆冷逆轉勝！美網大滿貫挺進混雙4強
- 徐若瑄新書預購秒殺 26年青春全都錄
- 民進黨聲明反賭 澎湖反應兩極
- （圖多）劉亦非提名影后 加拿大街拍示範美呆了
- 聞鐘聲停車觀佛 通緝犯露餡
- 《國際現場》 拜耳560億美元收購孟山都
- 詹詠然連3年晉美網混雙4強 感謝台灣球迷熬夜加油
- 《再會啦！地平線》迎鐵路高架化 樂團寫歌邀唱
- 蔡派宋楚瑜任APEC特使生變？傳北京打壓否決
- 和小英一樣 大仁哥出訪也署名「台灣」副總統
- 美網》錦織圭屠重砲 8強戰遇穆雷
- 設立農綜園區 縣府招商不順
- 殷仔今模擬賽 救不了連敗馬林魚
- 女老師校園墜樓不治 原因待查
- 忠明高中特色課程選修 老師宣傳搶生
- 全教總 今退出年金改革委員會
- 路邊聊天遇惡煞 20多人持刀棍追砍
- 自由廣場》小英用人：還沒做好「核心工作」
- 世大運聖火 將登玉山頂
- 〈愛情加油站〉情感的傳遞 讓愛繼續
- 兄捐肝救父 弟羽壇戰績回報
- 台東原味封仔餅 紅紙一捆逾80年
- 化粧品廣告 禁止再打空污牌
- 《小檔案》水五金：頂番婆 水龍頭群聚產業重鎮
- 「喜樂阿嬤」貼圖 下載捐5元回饋
- 微創矯正長短趾 她終於敢穿涼鞋
- 陳建仁訪聖方濟各修道院 參加彌撒
- 清潔婦捐微薄所得 助國小貧童
- 英國QS排名公布 台大拿下68名 歷年最佳
- 國民黨一年人事費14億 民進黨7.6倍
- 立院還沒審 方陣快砲案竟先簽約
- 守護竹市老屋 民團揪單車巡禮
- 大仁哥才要返國 教廷立派樞機主教訪台
- 〈分手哲學〉感情沒有對錯 何須執著過去
- NBA》歐尼爾進入名人堂 「不會有下一個我或姚明」
- 關子嶺推套票 吃喝交通兼泡湯
- 易恩剃頭當王爺 險落男兒淚
- 挪用1.4億款項 日盛銀女經理10萬交保
- 劣油風暴 頂新、正義判賠桂冠535萬
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：嫖妓被妻告通姦 系主任辯「陪睡抵債」順利脫罪
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分