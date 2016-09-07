嫖妓被妻告通姦 系主任辯「陪睡抵債」順利脫罪

2016-09-07 06:40

〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭大學郭姓系主任遭國小任教的妻子控告涉嫌與林姓女子通姦，郭辯稱是債務糾紛「陪睡抵債」，法官根據郭、林2人簡訊，及證人供述林女當時從事性工作等相關事證，判林女無罪。

《蘋果日報》報導，郭男10幾年前到宜蘭市幸福路妓女戶買春，認識林女，2人性關係長達4、5年，直到去年林女的丈夫到郭妻任職的學校找她，並出示一則簡訊，抱怨郭男騷擾他的妻子，事情才曝光，郭妻控告2人妨害家庭。

郭一度坦承通姦，也發生9次性關係且都有付錢，但後來改口是林女欠他錢，才以「陪睡抵債」，郭妻後來原諒丈夫撤告，但仍堅持告林女。

報導指出，郭、林2人簡訊內容多次提到「妓女」、「新客兄」等語，雙方出示的簡訊內容多次提到「妓女」、「新客兄」等語，而郭的友人也證稱，郭是林的恩客，林女脫離妓女戶後仍重操舊業，直到3年前才沒做。