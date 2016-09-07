手掌疑遭機具捲入 基隆工人斷4指
2016-09-07 00:14
〔中央社〕1名44歲劉姓男子6日晚間10時多，在基隆市深溪路上的一處建案工地，疑作業不慎被機具截斷右小拇指，另有3支手指也快要掉落，警消緊急將他送醫急救。
救護員趕抵現場時，劉男倒臥在車後方的地板，鮮血直流不斷哀嚎，不僅右小拇指掉落在車底，食指、中指、無名指也幾乎被截斷，只剩約一半附著在手掌，警消趕緊將劉男送到基隆長庚醫院急救。
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