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女星神秘現身　直播挑禮愛自己
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工人慘遭斷指 救護員撿小指急送醫

2016-09-06  23:59

〔記者吳政峰／基隆報導〕基隆市深溪路一處工地建案，6日晚間10點半發生一起斷指案，一名44歲劉姓工人疑因操作不慎，右手掌遭機械輾過，除了拇指以外，其餘4指均斷裂，小指甚至掉落路面。

信義消防分隊到場，只見劉男倒在地上不停哀嚎，救護員立刻把斷指拾起，準備在黃金時間內，將他送往最近的衛生福利部基隆醫院進行接合手術，基隆醫院接獲救護員通報後，以「本院沒有整形外科」回絕。

救護車再把劉男轉送至基隆長庚醫院，劉男因傷勢嚴重，非常痛苦，連名字都說不出來，友人趕緊替他陳述基本資料以利掛號，目前醫師正在評估如何手術較妥當。

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  • 劉男痛苦萬分，無法言語。（記者吳政峰攝）

    劉男痛苦萬分，無法言語。（記者吳政峰攝）

  • 劉男在內慘遭斷指。（記者吳政峰攝）

    劉男在內慘遭斷指。（記者吳政峰攝）

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