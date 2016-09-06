好心沒好報！車站借錢男 多要不成還丟錢辱人

2016-09-06 23:27

〔記者陳恩惠／台北報導〕郭姓男子晚間自台東搭火車抵達台北，由於飢腸轆轆，一下火車就往車站二樓美食街跑，半途卻遇上平頭男子搭訕，先跟他借電話IC卡失敗，又跟他借零錢打電話找朋友，還說「我等一下就拿還給你」，郭男不疑借出20元，還想借手機給他，從對話中，懷疑對方是專門借錢的慣犯，當場要求還錢，卻遭對方譏諷「幫助人怎這麼沒誠意啊！」郭男氣討錢並報警，對方卻在警方到達前離開。

鐵路警察局台北分局台北分駐所表示，郭姓男子打電話報警後，鐵警局員警和微風廣場的安全管理人員，就趕到現場了解狀況，由於借錢的平頭男子已經先行離去，報案的郭姓男子也將出借的20元取回，向警方表示沒有受到損失，也聲明不願再追究。

郭姓男子po網說，5日晚間，遇到一名看來忠厚老實又揹著背包的男子，對方聲生要拿東西給從南部上來的朋友，卻因沒有電話，雙方無法取得聯絡，於是向他開口「請問你有電話IC卡嗎？」，發現無電話卡，然後要求借5塊、10塊打電話，一直強調「我等一下就還給你」，隨後又表示打手機會比較貴，「你可以再給我一點嗎？」。

郭男回應「那我手機借你，你把20元還我」，對方說「我不習慣用別人手機，而且我可能要跟朋友聯絡好幾次，需要很久。」郭男覺得有異回說「我的手機借你，你把錢還我，我不想借你了」沒想到對方卻譏他「你幫助人怎麼可以這麼沒有誠意啊！」氣得郭男直要他還錢，還說要報警；詎料，對方拿著20元離去時邊說「你報啊」，郭男氣得追上前並報警，對方見狀，也氣得將20元重重甩在地上然後快步離去，在警方到達前消失。

他最後寫下：「這就樣，為了20元，我浪費了公眾資源；為了20元，我必需屈辱的從地上拾起本來就屬於我的錢；為了20元，店都打烊了...我肚子超餓！」；網友則紛紛回應「很多人濫用別人愛心，太不可取」「像這種的我都跟他說：請去警察局有急難救助」「辛苦了，這社會什麼樣的人都有」「你沒有錯，不該姑息這種消磨別人愛心的人」。