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女星神秘現身　直播挑禮愛自己
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女老師疑5樓墜地重傷不治 丈夫：妻曾說壓力大

2016-09-06  23:08

〔記者黃良傑、洪定宏／高雄報導〕高市一名葉姓國中女老師今午傳出墜樓意外，女老師自5樓墜下重傷，緊急送醫搶救，經8小時的搶救、觀察，晚間10時50分左右宣告不治，師生哀慟，因現場未留遺書，警方仍在調查、釐清中。

現場未留遺書 警方調查釐清中

葉姓女老師（34歲）今午2時40分被發現墜樓，初步懷疑自5樓墜下，被緊急送往高醫搶救，警方通知葉老師的丈夫趕到醫院陪伴，警方出動鑑識人員趕往採證，目前暫未確認墜樓原因。

葉女丈夫表示，曾聽妻子說最近工作壓力大，警方不排除女老師跳樓輕生，真正墜樓原因尚待調查。

校方強調，案件當時因尚未下課，故沒有學生看見女老師墜樓一幕，學校表示剛開學不久，葉老師相當認真負責，不知意外怎麼發生的，會加強生命敎育的宣導。

教育局表示，案發前，女老師的同事看到她坐在5樓銜接走廊欄杆上，曾過去探詢，並下樓尋求協助，可惜來不及抓住墜樓的女老師，墜樓原因尚不明確，待進一步了解。校方已針對學生進行團體輔導。

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  • 女老師疑5樓墜樓處。（記者黃良傑翻攝）

    女老師疑5樓墜樓處。（記者黃良傑翻攝）

  • 墜落地面處。（記者黃良傑翻攝）

    墜落地面處。（記者黃良傑翻攝）

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標題：女老師疑5樓墜地重傷不治 丈夫：妻曾說壓力大


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