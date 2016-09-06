恐怖！國3女放學遭擄1個多小時 強灌不明液體

2016-09-06 22:54

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣1名國三女學生，於5日下午放學後，在鬧區遭1名不明男子誘騙上車，遭強灌不明液體，並被控制行動1個多小時後，才被釋放。女學生在家人陪同下到醫院檢查，沒有中毒等跡象，警方已掌握特定對象追查中。

女學生向警方表示，她於5日下午放學後，在學校附近鬧區，1名陌生男子開車接近她，對她表示有東西掉在車內座位下方搆不著，請她幫忙拿。她不疑有他，上前協助，不料，對方突然把她推上車擄走，並在車上強灌她不明液體。

女學生說，她喝了不明液體後，感覺到昏沈，她害怕地央求對方讓她離開，但對方逕自開車不理會，最後她以上廁所為由，趁機脫逃，跑到附近同學家求救。

女學生在家人陪同下，昨晚8點許，到醫院檢查，但檢驗結果，女學生沒有毒品或不明藥物的反應。

警方表示，女學生前後遭該名男子控制行動達1個多小時，但除女學生指控遭灌不明液體，並未傷害女學生，對方動機不明，已掌握特定對象追查中。

校方表示，該名女學生在校表現正常，也聲稱不認識對方，學校已依校安系統通報，不過女學生今天請假未到校。

縣府教育處說，已接獲校方通報，對於女學生的案例，會請各學校加強學生自我保護觀念，並請學校對女學生加強心理關懷。