恐怖！國3女放學遭擄1個多小時 強灌不明液體
2016-09-06 22:54
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣1名國三女學生，於5日下午放學後，在鬧區遭1名不明男子誘騙上車，遭強灌不明液體，並被控制行動1個多小時後，才被釋放。女學生在家人陪同下到醫院檢查，沒有中毒等跡象，警方已掌握特定對象追查中。
女學生向警方表示，她於5日下午放學後，在學校附近鬧區，1名陌生男子開車接近她，對她表示有東西掉在車內座位下方搆不著，請她幫忙拿。她不疑有他，上前協助，不料，對方突然把她推上車擄走，並在車上強灌她不明液體。
女學生說，她喝了不明液體後，感覺到昏沈，她害怕地央求對方讓她離開，但對方逕自開車不理會，最後她以上廁所為由，趁機脫逃，跑到附近同學家求救。
女學生在家人陪同下，昨晚8點許，到醫院檢查，但檢驗結果，女學生沒有毒品或不明藥物的反應。
警方表示，女學生前後遭該名男子控制行動達1個多小時，但除女學生指控遭灌不明液體，並未傷害女學生，對方動機不明，已掌握特定對象追查中。
校方表示，該名女學生在校表現正常，也聲稱不認識對方，學校已依校安系統通報，不過女學生今天請假未到校。
縣府教育處說，已接獲校方通報，對於女學生的案例，會請各學校加強學生自我保護觀念，並請學校對女學生加強心理關懷。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 未穿羽協贊助服遭罰10萬 王子維靠家人賣胡椒餅繳清
- 放鳥徐乃麟、張小燕 翁滋蔓疑遭封殺
- 新任海基會董事長╱田弘茂︰我是台灣派 關心台灣利益
- 《台股青紅燈》嚴凱泰的心頭大石
- 場地喬不攏 東亞盃次輪移師香港
- 加拿大牛肉恢復進口 首批叩關查驗合格
- 11個月的煎熬 郭泓志拚返一軍
- 推烏克麗麗進校園 逾7000學童受惠
- 金鐘榜單即將揭曉 黃子佼盼連莊不讓賢
- 樂陞案有鬼？ 百尺竿頭疑紙上公司
- 台灣第2起！Note7未充電自燃 三星：電池惹禍
- 自由廣場》〈金恒煒專欄〉星星們上街頭，爽！
- 練專注力 全班捨椅子改坐健身球
- 一箭雙鵰 亞洲盃備戰世大運
- iPhone 7本週上市 蘋概股先漲
- 社會傳真
- 食品用洗潔劑 限水果、生鮮類
- 中秋連假何處去？ 上鶯歌陶博館抓卡比獸！
- 〈徵文啟事〉開學後的抓寶
- 反漲價式電業法 台電員工徒步抗議
- 日沖繩及北方對策大臣 因開車超速道歉
- 脊髓損傷肇因 交通事故占最多
- 重返泰北當志工 蕭宇喬不捨老兵
- 《觀察筆記》好像石頭
- 吳澧培喊話小英 對中國忍讓要「適可而止」
- 離鄉30年 智利廟婆搭機回老家
- 男子躺海邊日光浴 卻遭狗狗「襲蛋」
- 許厝學童回本校 校方鋪紅毯歡迎
- 訪工研院 總統︰傳產創新將具競爭力
- 世展會幫一把 弱勢學子走向自立
- 五月天演唱會助陣 高捷8月運量創紀錄
- 美美美！ 大甲溪十大景點出爐
- 美網賽》四大皆空 蠻牛：明年東山再起
- 紀政談戴資穎 「選手有選擇武器的自由」
- 今年前7月 國銀在中國分行獲利大跌90％
- 接見我立委 達賴樂意再訪台
- 2米高米香元寶 幫土地公暖壽
- 購屋痛苦指數趨緩
- 指原莉乃挑老公 年收超過1千萬才要嫁
- 遠雄自估400億造蛋 淨利僅380億
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：恐怖！國3女放學遭擄1個多小時 強灌不明液體
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分