斗六殺到竹山尋仇 10多嫌落跑 僅1嫌到案

2016-09-06 22:39

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮發生1起宛如電影「角頭」、「古惑仔」電影般的情節，除了傷人、擄人、砸車以外，還涉及開槍，幸無人中彈，警方調閱路口監視影帶並詢問2名被害人後，透過轎車車牌號碼展開「人車追人」工作，惟因包括主嫌吳姓、張姓在內的10多名嫌犯，絕大多數都暫時離開住處避風頭，迄6日晚間7時許，僅丁姓嫌犯1人到案，訊後，依毀損罪嫌究辦，其餘嫌犯仍在積極追緝偵辦中。

據調查，該起鬥毆案，疑似雲林縣吳姓、張姓2名男子，與南投縣竹山鎮余姓、辛姓等近10人，5日凌晨4時許，同在雲林縣斗六市光明路1家KTV飲酒作樂時，疑為了女子爭風吃醋，彼此互看不順眼，最後才大打出手。

惟當時吳姓、張姓2人勢單力薄，雖然也都是一些皮肉傷，但不甘心被打後，遂找來10多名友人助陣，漏夜分乘7部轎車，於5日清晨6時許，來到余姓男子位於南投縣竹山鎮大明路的住所，一下車就持改造手槍闖進屋開了1槍示威，並將余男打得遍體鱗傷倒臥在地，其女友在旁嚇得不斷大哭，甚至連其「凌志」名車及機車，也都在棍棒齊飛中被砸到幾乎面目全非，最後其同夥辛姓男子也被押上車並關在後車廂擄走。

余男友人見狀報案後，警方火速抵達現場，但當時吳男所率人馬都已駕車逃逸，其中1部還是保時捷名車，警方遂將余男送醫，雖然頭部、胸部、手腳都有傷，還好都是皮肉外傷，並無生命危險，而辛男被擄走後，也在5小時後，毫髮無傷被釋放。

警方調查，余男偵訊聲稱，不認識對方，幸男也說對方只是找他談事情，2人對械鬥情節都避重就輕，而被警方逮捕到案的丁嫌，除坦承涉嫌以棍棒砸車以外，也說不認識對方，對於是幫誰出氣、何人持槍、開槍等細節，一概以不知道回應，加上雲林幫能立即找上竹山幫尋仇，更令警方不得不質疑雙方人馬都未說實話，甚至彼此還可能熟識，將再進一步追查，以便將涉案嫌犯逮捕到案。

南投警方說，余男、幸男2人並無前科，另同夥的7人有的曾有毒品或傷害前科，且與雲林幫人馬一樣，全部都是20多歲的年輕人，且並無固定工作，但卻擁有凌志、保時捷等名車，且在尋仇過程中，一度吳男人馬7部車還將台3線大明路快車道占據，囂張程度可見一斑，因此，警方除將深入調查打群架這群人背後是否有黑道、幫派背景，進而再以組織犯罪條例罪嫌予以究辦，以確保民眾居家安全與落實治安維護。

針對外傳該事件中，有男子遭打斷腿，且父親是雲林縣前縣議員，伯父曾是10大槍擊要犯一事，雲林警方斥為無稽之談，在該事件中沒有人的腿被打斷，滋事者中也無家族成員曾被列為10大槍擊要犯，盼各界不要以訛傳訛。