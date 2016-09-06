楊梅埔心後火車站道路淹水90公分深 1車拋錨
2016-09-06 22:17
楊梅埔心後火車站道路淹水，管制人車，1輛車拋錨。（記者李容萍翻攝）
〔記者李容萍／桃園報導〕中央氣象局今天發布桃園市大雨特報，經濟部水利署晚上7點30分也發布桃園市楊梅區、新屋區淹水一級警戒，提醒市民注意瞬間大雨、雷擊及強陣風，低窪處慎防積水，晚上8點許，楊梅埔心後火車站道路因大雨淹水一度深約90公分，警、消獲報立即派員到場拉封鎖線管制人車，1小時後積水退去，恢復車輛通行。
埔心後火車站、梅獅陸橋下，因地勢低，加上大批樹葉堵住下水道，晚間的這場瞬間大雨，造成約5、60公尺長的道路積水，一輛轎車因雨下的又快又急，整輛車的輪胎泡在水中、閃避不及而拋錨，所幸駕駛及時脫困，包括楊梅警分局草湳派出所副所長李正義等人，當時冒雨而且不顧足部均已在水裡，仍堅守崗位管制人車。
另外，稍早楊梅區楊銅路二段附近有一支電線桿突然倒塌，高平消防分隊獲報也會同派出所員警現場警戒中，並通知台電到場處理。
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