國發會提點子平台 逾5000人附議廢博愛座
2016-09-06 23:49
〔即時新聞／綜合報導〕博愛座讓座議題持續在網路發酵，民眾上國發會「提點子」平台，8月31日提出廢除公共運輸工具上博愛座之提案，已於今晚9點左右已達到5千人以上通過附議門檻，將等待機關單位回應。
日前發生北一女的學生及台師大視障生呂冠霖在捷運上因牽涉博愛座讓位與否遭受羞辱，引起社會譁然並針對此現象激烈反彈。8月31日有民眾在國家發展委員會設立的公共政策網路參與平台「提點子」進行廢除博愛座設施提案。
《中央社》報導，「廢除各項公共運輸工具上博愛座之設置」提案於9月1日檢核通過開放民眾附議，截至今日晚間9點為止，還剩55天附議期限就已突破5000人附議的門檻，確定成案。
依「提點子」平台的處理程序，提案在60天內若通過複議門檻，主管機關就必須連繫提案人，請提案人說明內容，再將提案人的意見帶回研議討論後給予回應。
提案人指出，讓座本是美意，卻因很多不必要的「非客觀」判斷滋生紛爭，導致有些人雖然身體不適，或有隱疾，也寧可忍耐不坐博愛座。廢除博愛座的設置的決定，並不會讓本來願意讓座的美德就此消失，會讓座的人還是會讓，還能避免許多不必要的紛爭發生。
附議的網友紛紛在提案下留言贊同提案者的想法。網友說：「不是年輕就力壯，博愛座已變成一種道德綁架」；也有人直言，「博愛座導致有些年紀比較大的長輩濫用他們的權利」；並指出「博愛座常造成車廂乘客爆滿卻無人入座」的荒謬現象。
但也有網友擔心「假如廢了博愛座，那些看起來健康年輕但卻有需求的人會不會更沒位子坐？」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 公共政策網路參與平台 博愛座 廢除博愛座 讓位
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 放鳥徐乃麟、張小燕 翁滋蔓疑遭封殺
- 未穿羽協贊助服遭罰10萬 王子維靠家人賣胡椒餅繳清
- 迎接世大運 特約旅館招募
- 農林市場派 提假處分阻董事改選
- 美升息預期降低 台幣勁揚1.97角
- 蘋果補稅145億美元 容克：非針對美國
- 陳妍希挺孕肚現身機場 行李全給老公扛
- 美經濟若再陷衰退 Fed恐得降息至-2%
- 中職棒球文物展 4隊長同台
- 樂陞案有鬼？ 百尺竿頭疑紙上公司
- 台灣第2起！Note7未充電自燃 三星：電池惹禍
- 驅趕「霸道」水牛 「警察牛仔」好忙
- 11個月的煎熬 郭泓志拚返一軍
- 新莊棒球場委外經營 年底提時程表
- 我女棒輕取港 分組第一晉級
- 接見我立委 達賴樂意再訪台
- 自由談》三百萬人上街，也要改革！
- NBA》陶晶瑩要求重打 柯瑞尷尬「5秒復活」絕殺
- 房貸壓力仍重 雙北雙破50％
- 面臨失明 他重機環台考照圓夢
- 竹市第4所非營利幼兒園 月底開學
- 大樂透、今彩539頭獎雙雙摃龜
- 「風頭上應不敢這樣做」體育署：報復說 可能是誤會
- 魯卡斯‧李維頓插畫入侵影像 超搞笑
- 亞洲挑戰盃》肩負後場重擔 蔣淯安練球也練腦
- 鳥松區公所製月餅 獨老驚喜哽咽
- 犀牛轉賣》新東家3大難題 靠「火牛陣」突圍
- 〈那些年那些事〉祝你幸福 也不幸福
- 沙俄協議限產 國際油價應聲大漲
- 王世堅：市府賠錢 一定轟柯下台
- 職棒版圖洗牌 「南霸獅」偏安
- 自小客、貨車牌 今起競標3天
- 到底誰才該收驚！
- 載42歲妻做完產檢 2屍3命車禍夫崩潰
- 太魯閣客運增資 全新電動巴士上路
- 場地喬不攏 東亞盃次輪移師香港
- 日沖繩及北方對策大臣 因開車超速道歉
- 萬兩黃金打造 湧蓮寺金觀音亮相
- 行李箱滑落電扶梯砸人 判拘40天
- 被評最難玩縣市 觀旅局長：是警訊
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：國發會提點子平台 逾5000人附議廢博愛座
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分