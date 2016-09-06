國發會提點子平台 逾5000人附議廢博愛座

2016-09-06 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕博愛座讓座議題持續在網路發酵，民眾上國發會「提點子」平台，8月31日提出廢除公共運輸工具上博愛座之提案，已於今晚9點左右已達到5千人以上通過附議門檻，將等待機關單位回應。

日前發生北一女的學生及台師大視障生呂冠霖在捷運上因牽涉博愛座讓位與否遭受羞辱，引起社會譁然並針對此現象激烈反彈。8月31日有民眾在國家發展委員會設立的公共政策網路參與平台「提點子」進行廢除博愛座設施提案。

《中央社》報導，「廢除各項公共運輸工具上博愛座之設置」提案於9月1日檢核通過開放民眾附議，截至今日晚間9點為止，還剩55天附議期限就已突破5000人附議的門檻，確定成案。

依「提點子」平台的處理程序，提案在60天內若通過複議門檻，主管機關就必須連繫提案人，請提案人說明內容，再將提案人的意見帶回研議討論後給予回應。

提案人指出，讓座本是美意，卻因很多不必要的「非客觀」判斷滋生紛爭，導致有些人雖然身體不適，或有隱疾，也寧可忍耐不坐博愛座。廢除博愛座的設置的決定，並不會讓本來願意讓座的美德就此消失，會讓座的人還是會讓，還能避免許多不必要的紛爭發生。

附議的網友紛紛在提案下留言贊同提案者的想法。網友說：「不是年輕就力壯，博愛座已變成一種道德綁架」；也有人直言，「博愛座導致有些年紀比較大的長輩濫用他們的權利」；並指出「博愛座常造成車廂乘客爆滿卻無人入座」的荒謬現象。

但也有網友擔心「假如廢了博愛座，那些看起來健康年輕但卻有需求的人會不會更沒位子坐？」。