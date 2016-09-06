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女星神秘現身　直播挑禮愛自己
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護孕妻殺賊被判刑 男子無奈：民事庭再說

2016-09-06  21:32

〔記者陳恩惠／台北報導〕「我不服氣、我們都不服氣！真的是不公平！」男子何柏翰為保護懷孕8個月的妻子，將闖空門的小偷張俊卿壓制在地致死，高等法院上午改判2月徒刑、得易科罰金，何男和妻子獲知判決結果大呼「不服氣！」也覺得不公平，目前不願多說，將等民事庭調查時再説。

「太不公平啦！」何柏翰晚間接受電話訪問時指出，對於高院刑事庭的判決，感到相當「不服氣！」，連他的妻子也為他抱屈，請他聊聊目前心情，何男無奈表示，之前說了許多，竟然還是這種結果，他覺得「真是多説無益」，只表示會靜候下次民事庭的調查，再向法官陳述。

記者晚間走訪案發地點的北市石牌路二段巷內，想親自訪問何姓夫妻未遇，後採電話訪問，才發現何家已經在案發後遷居他處了。

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  • 男子何柏翰前年在北市石牌路二段的住處，意外打死侵入的小偷，被判二月徒刑定讞，案發後夫妻已搬離。（記者陳恩惠攝）

    男子何柏翰前年在北市石牌路二段的住處，意外打死侵入的小偷，被判二月徒刑定讞，案發後夫妻已搬離。（記者陳恩惠攝）

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標題：護孕妻殺賊被判刑 男子無奈：民事庭再說


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