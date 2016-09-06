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女星神秘現身　直播挑禮愛自己
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女學生飆車闖紅燈被抓 媽嗆警「死了你賠得起嗎」

2016-09-06  22:21

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾在臉書PO文指出，高雄有名身穿制服的女學生騎機車在馬路上狂飆，兩名警察雖在後方不斷鳴笛，但她仍持續飆車、闖紅燈，直到撞上攔截的警車才被壓制在地，但她的母親趕到現場後卻是直接破口大罵警方「我女兒死了你賠得起嗎？」讓目擊民眾大嘆「當警察好辛苦、好受屈辱。」

將此事PO網的民眾指出，他目擊該名身穿制服的女學生疑似無照駕駛，為躲避盤查騎機車在大街上狂飆，警方雖在後方追趕並不斷鳴笛，但該名女學生卻繼續飆車，還「連闖好幾個紅燈，穿過幾個差點撞到人的路口」，之後女學生撞上想攔截的警車並被壓制在地，仍一直掙扎想逃跑，過程中還怒嗆警察說「你不可以碰我」，更打電話找來媽媽當救兵。

據民眾指出，媽媽一到場就怒批警察「無照駕駛開單就好，追我女兒幹嘛？我女兒死了你賠得起嗎？追什麼追，你憑什麼壓我女兒，把他像犯人壓著是憑什麼…」警方則回應，當時鳴笛示警三次女學生仍拒絕盤查，因合理懷疑可能有藏毒、酒駕或遭通緝，才依法行事，但媽媽仍持續怒嗆警方，還開始找來「有力人士」、「里長」施壓。

民眾針對媽媽的說法質疑，「警察也是人生父母養的，追補過程中因你發生事故，他的家人又該怎麼辦？」對於後來到場幫忙「圓事」的人，民眾則認為，「做這種選民服務是對的嗎？」親眼目擊這些過程，也讓該位民眾大嘆，「漸漸的讓警察只敢當花瓶，這樣的結果對我們真的好嗎？」

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  • 有名身穿制服的女學生騎機車在馬路上狂飆，兩名警察雖在後方不斷鳴笛，但她仍持續飆車、闖紅燈，直到撞上攔截的警車才被壓制在地，但她的母親趕到現場後卻是直接破口大罵警方。（圖擷自爆料公社）

    有名身穿制服的女學生騎機車在馬路上狂飆，兩名警察雖在後方不斷鳴笛，但她仍持續飆車、闖紅燈，直到撞上攔截的警車才被壓制在地，但她的母親趕到現場後卻是直接破口大罵警方。（圖擷自爆料公社）

  • 將此事PO網的民眾指出，他目擊該名身穿制服的女學生疑似無照駕駛，為躲避盤查騎機車在大街上狂飆，但媽媽一到場就怒批警察「我女兒死了你賠得起嗎？追什麼追，你憑什麼壓我女兒…」（圖擷自爆料公社）

    將此事PO網的民眾指出，他目擊該名身穿制服的女學生疑似無照駕駛，為躲避盤查騎機車在大街上狂飆，但媽媽一到場就怒批警察「我女兒死了你賠得起嗎？追什麼追，你憑什麼壓我女兒…」（圖擷自爆料公社）

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