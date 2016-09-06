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女星神秘現身　直播挑禮愛自己
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阿伯撿到手機歸還 女遊客：高雄真有人情味

2016-09-06  20:19

〔記者黃旭磊／高雄報導〕苗栗女遊客於左營蓮池潭附近遊玩，不慎遺失手機，被75歲伯伯撿到歸還，遊客感激地說，「高雄真有人情味。」

左營警分局左營所今天表示，李姓女遊客（43歲）上月於左營蓮池潭附近遊玩，不慎遺失手機被黃伯伯撿到，李女撥打電話由黃伯伯接通，報上地址，李女不熟高雄路況，拜託警方到黃家拿手機，再由友人到派出所領取。

李女表示，手機通訊錄有親朋好友聯絡資料，遺失會很麻煩，感謝伯伯熱心拾獲，「高雄真是熱情又友善，真有人情味。」

左營派出所所長涂明宗說，黃伯伯住在半屏山附近，表示撿到手機歸還是應該的，小事不足掛齒，也不需要任何回饋。

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  • 李姓女遊客友人到左營派出所領手機。（記者黃旭磊翻攝）

    李姓女遊客友人到左營派出所領手機。（記者黃旭磊翻攝）

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