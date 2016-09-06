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LINE通話功能更新變唱獨角戲 網友：公司踹共！

2016-09-06  19:33

〔記者余衡／新北報導〕先別更新！在網路上擁有超過5億下載量的通訊軟體「LINE」，遭新北市1名王先生投訴指出，軟體內建的免費語音通話功能，自從更新為6.6.1版本後，接通電話時會無法聽見對方聲音，迄今超過1週，LINE公司皆未推出解決方案，造成使用上諸多不便，經他搜尋軟體下載討論區果然災情氾濫，許多網友呼籲先別更新。

陳姓網友指出，他重覆更新多次問題還是一直存在，質疑LINE公司「到底有沒有在處理？」顏姓網友反諷說「7月不是都過了，為什麼你們還要這樣嚇人？」楊姓網友寫到激動處甚至怒飆髒話「Ｘ你媽的，反應了多久都沒回應！」

王男說，他自8月底更新為6.6.1版後才發現語音通話無法聽見對方聲音，週遭親友使用6.6.0版者就一切正常，懷疑是軟體更新造成問題，盼LINE公司能迅速出面回應。但經記者搜尋軟體下載討論區，至晚間7點官方仍未出面回應。

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  • 軟體LINE擁有超過5億下載次數。（記者余衡翻攝自軟體LINE官方下載討論區）

    軟體LINE擁有超過5億下載次數。（記者余衡翻攝自軟體LINE官方下載討論區）

  • 許多網友反應語音通話問題。（記者余衡翻攝自軟體LINE官方下載討論區）

    許多網友反應語音通話問題。（記者余衡翻攝自軟體LINE官方下載討論區）

  • 軟體LINE語音通話出現問題。（記者余衡翻攝自軟體LINE官方下載討論區）

    軟體LINE語音通話出現問題。（記者余衡翻攝自軟體LINE官方下載討論區）

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