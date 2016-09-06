上月才譙北一女學生 婦人的糕餅店臉書又開嗆…

2016-09-06 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕台北捷運日前發生某糕餅店的老闆娘、李姓婦人怒譙沒讓座的北一女學生「該做雞」，引發外界爭議，不料該間糕餅店的臉書今又分享「取消博愛座」的相關新聞，還嗆說「如果你不出來附議，那這幾個禮拜是在哭什麼？」再度引發外界關注。

一名李姓婦人上月在臉書PO文怒譙北一女學生未主動讓座，不僅拍下女學生的照片PO網，還在貼文中辱罵：「這是誰家女兒該做雞吧。」引發外界砲轟，甚至有網友肉搜出她是新店區某糕餅店的老闆娘，狂扣上百通電話打爆她與家人、員工的電話，之後她才表示無意辱罵女學生是「雞」，也很抱歉造成對方受傷害及引發社會大眾囑目。

綜合媒體報導，之後有網友在國發會「公共政策網路參與平台」提案，廢除大眾運輸的博愛座，截至今下午還差4000多人附議才能廢博愛座，不料在該間糕餅店臉書上，今再度PO文分享「廢除博愛座」的相關新聞，並針對該項提案酸說，「如果你不出來附議，那這幾個禮拜是在哭什麼？」

這番作為再度引發網友批評，怒罵「哭什麼？你自己心裡有數」、「錯的不是博愛座，而是自以為是的心態！」、「你根本就沒反省！」、「又要心碎了嗎？」等。由於原先的糕餅店粉專已被移除，目前的粉專似乎是近日才成立的，因此也有網友指出，「這是反串文嘛？」、「這是他兒子新開的同名假粉專，等風頭過了，才繼續經營原本的。」

對於網友的批評與質疑，婦人及其家人尚未出面回應。