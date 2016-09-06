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酒後騎機車滑行也算酒駕 男子判3月

2016-09-06  19:41

〔記者項程鎮／台北報導〕新北市男子溫萬益上山與友人喝酒後，騎車下山時撞上另一輛機車，雙方都人車倒地受傷，溫男辯稱沒有發動引擎，只讓機車沿山路滑行，不符酒駕判刑要件，一審判他無罪，高等法院認為不管有沒有發動引擎，都是駕駛行為，改判3月徒刑確定。

判決指出，去年7月間下午，68歲溫男騎車在新北市樹林區保安街的山區道路間發生車禍，警方對溫男酒測，發現他酒測值高達1.15，溫男遭起訴，溫男辯稱，案發前在山上涼亭與朋友喝酒後，因機車故障，沒發動引擎就沿著山路將機車滑行而下，不小心發生車禍。

新北地院認為，根據刑法第185 條之3酒駕罪規定：駕駛動力交通工具，吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克情形，處2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金」，可見酒駕罪成立的要件，是須駕駛動力裝置運作中的通工具，因此認為坐在機車上滑行，不算駕駛，判溫男無罪。

高院認為，根據酒駕罪的立法理由，只要交通工具在行為人酒後操控下於道路上移動，不管引擎或馬達有無啟動，都成立犯罪，認定溫男確實成立酒駕罪，考量溫男日前中風，左半邊無力，因此輕判3月徒刑，得易科罰金9萬元確定。

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  • 飲酒之後騎著機車滑行，就算沒有發動引擎，也算是酒駕。（情境照）

    飲酒之後騎著機車滑行，就算沒有發動引擎，也算是酒駕。（情境照）

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