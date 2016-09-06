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性侵弱智聽障女還產嬰 7旬老翁判3年10月

2016-09-06  19:55

〔記者項程鎮／台北報導〕桃園楊姓老翁利用聽障女小蓉（化名）智能不足，乘機性交且產下1名女嬰，事後楊男否認性侵，表示雙方是男女朋友，一審認為小蓉雖然有輕微智障，但多少知道男女間的性事，無證據證明她被楊男性侵，上訴後，高等法院改認定楊男利用小蓉心智缺陷，乘機性交，判處3年10月徒刑，還可上訴。

判決指出，現年72歲楊男100年間在桃園後火車站附近認識小蓉，楊男利用小蓉身體障礙和心智缺陷，在小蓉不知抗拒情形下，性侵小蓉，100年10月2日，小蓉產下女嬰，送請刑事局親子鑑定後，認定父親是楊男。

楊男承認和小蓉發生性行為，辯稱小蓉常到他的租屋處向他要錢，指小蓉通常在他的租屋處從週日住到週三，雙方性行為50次以上，還說小蓉體重80公斤，他只有50公斤，案發時他年近70歲、163公分，小蓉40歲、168公分，兩人體形懸殊，不可能強迫小蓉性交。

小蓉的哥哥作證否認，認為小蓉每天要幫媽媽洗澡，如連續3天不在家，早就報警，另外，小蓉案發後常因夜間敲門或拉門聲音受驚，懷孕時還會捶自己肚子，甚至會打母親的頭部，台北榮總鑑定她已出現創傷症候群；高院認為楊男事後一再卸責毫無悔意，還未與小蓉和解，誣指對方很隨便、目的是要錢，因此判處楊男3年10月徒刑。

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  • 楊男100年間在桃園後火車站附近認識聽障女小蓉（化名），利用她智能不足，乘機性交且產下1名女嬰，一審認為，無證據證明小蓉被楊男性侵；上訴後，高等法院改認定楊男利用小蓉心智缺陷，乘機性交，判處3年10月徒刑。（資料照，記者周敏鴻攝）

    楊男100年間在桃園後火車站附近認識聽障女小蓉（化名），利用她智能不足，乘機性交且產下1名女嬰，一審認為，無證據證明小蓉被楊男性侵；上訴後，高等法院改認定楊男利用小蓉心智缺陷，乘機性交，判處3年10月徒刑。（資料照，記者周敏鴻攝）

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